Акция в поддержку Кокорина пройдет 28 декабря на “Газпром Арене”

Судя по реакции Александра Кокорина в Instagram, о предстоящей акции заключённый под стражу футболист знает. Об этом сообщает “Петербургский дневник”.





Болельщики, порядка 40 человек, во главе с организатором Игорем Шумилиным, планируют собраться в 15:00 у стадиона “Газпром Арена” рядом с памятником Кирову. Болельщик планируют записать ободряющее видео и поздравить футболиста в наступающими новогодними праздниками. А также в знак поддержки запустить в небо сине-бело-голубые шарики