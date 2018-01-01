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За 11 месяцев 2018 года в Петербурге продано 143 589 автомобилей

11:31
Тэги: KIA, Hyundai, авторынок
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Тэги: KIA, Hyundai, авторынок



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