За 11 месяцев 2018 года в Петербурге продано 143 589 автомобилей

В ноябре установлен рекорд по количеству проданных автомобилей за один месяц для периода 2015- 2018 гг. – дилеры реализовали 14 993 машины. Это на 11% выше результата ноября прошлого года.

Второй месяц подряд самое большое количество автомобилей продано дилерами KIA – 2216 (рост в два раза по отношению к ноябрю прошлого года). Лидер петербургского авторынка – Hyundai – вновь показал отрицательную динамику продаж.





В топ-10 на этот раз только 3 бренда сократили продажи по итогам ноября (в октябре их было 5).





"Второй год подряд объем продаж новых машин в Петербурге будет выше 15%. При этом до своего исторического максимума городскому авторынку пока далеко – показатель нынешнего года на 25% меньше рекордного, установленного в 2012 году", - отмечает гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.





Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-ноября 2018 года составила 8,8% (за 11 месяцев 2017 года – 8,6%).









За 11 месяцев 2018 года в Петербурге продано 143 589 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Auto-Dealer-Спб».