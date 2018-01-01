В Ленобласти расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением древесины





По подозрению задержаны бывший директор ЛОГКУ «Ленобллес» и его заместитель. По мнению следствия,их роль заключалась в использовании ими своего служебного положения для сокрытия совершенных преступлений.





Как полагает следствие, на территории Выборгского и Волосовского районов Ленобласти действовала преступная группа, специализирующаяся на хищении и незаконном обороте древесины, вырубленной без цели заготовки на линейных объектах Ленобласти (ЛЭП, газопровод, карьеры), которые являются государственной федеральной собственностью. Своими действиями злоумышленники причинили государству материальный ущерб на общую сумму более 40 млн.рублей.





Ранее к уголовной ответственности по этому делу были привлечены четыре человека: двое руководителей коммерческой организации, являющиеся, по мнению следствия, организаторами мошеннической схемы, а также двое руководителей подрядных организаций.

Расследование по делу продолжается.





Ранее сообщалось о том, ч то в Петербурге завершено рас следование уголовного дела о хищении более 200 млн рублей бюджетных средств.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в июле этого года по факту хищения древесины с линейных объектов Выборгского района Ленобласти, по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.