Запускать фейерверки в Ленобласти можно будет на специальных площадках

Всего в области выделено 45 безопасных площадок, сообщают в правительстве Ленинградской области. Территории выбирали администрациями поселений совместно с сотрудниками МЧС и МВД.





В администрации напоминают, что с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года праздничные мероприятия будут проводить под контролем пожарно-спасательного гарнизона. Так, безопасность горожан обеспечат более 1300 человек и 160 единиц техники. На ежесуточное боевое дежурство заступят около 400 специалистов МЧС и более 80 единиц пожарной техники.





на сайте МЧС. С подробной информаций и адресами безопасных площадок можно ознакомиться