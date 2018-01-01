На Мойке пьяный петербуржец пытался разобраться с бригадой скорой помощи

Инцидент произошел в пятницу, 28 декабря, в районе восьми утра, сообщают очевидцы. Из сообщения и видео, размещенного в группе “ДТП и ЧП по Санкт-Петербургу” выясняется, что драка между сотрудниками бригады скорой медицинской помощи и пьяным мужчиной произошла на набережной реки Мойки.





Из видео очевидно, что мужчина, предположительно находящийся в алкогольном опьянении, открыл машину скорой помощи, вытянул сотрудника за одежду и начал драку.





Очевидцы предполагают, что мужчина был после корпоратива.





“Нападение на бригаду Скорой помощи, возможно, после корпоратива, на набережной реки

Мойки, произошедшее 28 декабря в 8 утра”, - пишут в социальной сети “ВКотакте”.