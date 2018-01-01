Мошенника, находящегося в федеральном розыске, поймали во Фрунзенском районе Петербурга

В четверг, 27 декабря, сотрудниками правоохранительных органов был задержан мошенник, находящийся в федеральном розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Оперативники задержали мужчину во Фрунзенском районе Петербурга у одного из домов по улице Белы Куны около 08:00 утра. Задержанный 33 лет уже был неоднократно судим, уточняют в ведомстве.





Злоумышленник был доставлен в территориальный отдел полиции.



