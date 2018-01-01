Прокуратура требует устранить нарушения на складе пиротехнических изделий в Петербурге





В ходе поверки выяснилось, что предприниматель, арендующий нежилое помещение на Московском проспекте для хранения пиротехнических изделий, допускает нарушения законодательства о пожарной безопасности.





Установлено, что складские помещения, расположенные в двухэтажном здании, не оборудованы системой автоматического пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре, помещения не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом с необходимыми требованиями, складское помещение с постоянными рабочими местами не оборудовано системой дымоудаления, административно-бытовые помещения не отделены от склада противопожарными перегородками и перекрытиями.









Прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства при хранении и реализации пиротехнических изделий, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.