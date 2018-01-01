В результате двойного ДТП на трассе “Вологда – Новая Ладога” один водитель погиб, четверо госпитализированы

В четверг, 27 декабря, около 08:00 утра на 348 км автомобильной дороги “Вологла-Новая Ладога” в Бокситогорском районе Ленинградкой области водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате грузовой автомобиль столкнулся с Peugeot, водитель которого от полученных травм скончался на месте.





После дорожно-транспортного происшествия на дороге образовался затор, водители начали объезд места аварии и по встречной полосе. Правоохранители сообщают, что 39-летний водитель Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу для объезда и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате водитель Volkswagen Touareg и три пассажира были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.