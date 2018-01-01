Житель Ленобласти обвиняется в изнасиловании пятилетней девочки





Как полагается следствие, в период с мая по июнь прошлого года, находясь в своей квартире, расположенной на одной из улиц города Тосно, воспользовавшись отсутствием своей сожительницы, злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 5-летней дочери.





Кроме того следствием установлено, что обвиняемый наносил побои ребенку.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.









Житель Тосно обвиняется по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Побои», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.