Житель Петербурга пытался сбыть амфетамин с помощью несовершеннолетнего

Как полагает следствие, обвиняемый для того, чтобы избежать уголовной ответственности за распространение наркотиков передал несовершеннолетнему амфетамин для дальнейшего сбыта. Однако в рамках оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан.





Обвиняемый воспользовался сложившимися с несовершеннолетним дружескими отношениями и разницей в возрасте, передал подростку психотропное вещество амфетамин массой 2,50 г для последующего сбыта.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Ранее сообщалось о том, что ж ительница Петербурга храни ла наркотики в одежде несовершеннолетней дочери.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Житель Петербурга обвиняется по двум статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления" и "Покушение на совершение сбыта психотропного вещества в крупном размере", сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.