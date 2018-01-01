15-летняя воровка на петербургском рынке пыталась украсть телефон у пенсионерки

В среду, 26 декабря, в 14:30 на территории оного из городских рынков Петербурга 15-летняя девушка украла мобильный телефон у 61-леней пенсионерки, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области. Стоимость телефона, сообщают в ведовстве, составляет 10 тысяч рублей. Телефон злоумышленница пыталась вытянуть из кармана куртки.





Несовершеннолетняя воровка была задержана сотрудниками полиции на месте. Похищенное было изъято.





По итогу произошедшего возбуждено уголовное дело по статье “кража”, а девушке избрана мера пресечения - подписка о невыезде.