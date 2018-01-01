Грабителю удалось убедить всех, что у него в руке пистолет и вынести из магазина 106 тыс рублей

Полиция Фрунзенского района начала расследование дела о разбойном нападении в одном из продуктовых магазинов районе, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Сообщается, что около 08:00 в четверг, 27 декабря, злоумышленник ворвался в магазин на Бухарестской улице и начал угрожать заместителю директора торговой точки предметом, похожим на пистолет. В результате, злоумышленнику удалось вынести из продуктового 106 тысяч рублей. Преступник с места происшествия скрылся.





Полицией приняты меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника.