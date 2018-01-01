Преподавателя петербургского вуза обокрали в продуктовом на 116 тысяч рублей

В четверг, 27 декабря, в полицию Адмиралтейского района обратилась женщина 55 лет с заявлением о краже крупной суммы денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Женщина - преподаватель одного из петербургских высших учебных заведений сообщила, что пропажу кошелька заметила в продуктовом магазине. Заявительница предположила, что его у нее украли. В кошельке находилось 116 тысяч рублей.





Полицией приняты меры к розыску и задержанию лица, причастного к совершению данного преступления.