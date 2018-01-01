Одиннадцать разбойных нападений на продуктовые магазины Петербурга совершила одна группировка

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о раскрытии серии разбойных нападений на продуктовые магазины Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы отмечают, что в октябре 2018 года сотрудниками было задержано четверо участков преступной группы, которые пытались совершить ограбление в магазине Выборгского района.





По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как сообщается в ведомстве, в результате оперативных работ, полицейские установили, что задержанные причастны к еще 11 ограблениям, которые они совершили в разных районах города. Ущерб от противоправной деятельности превысил 100 тысяч рублей.