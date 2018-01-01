200 тысяч рублей “ловкая” воровка украла у пенсионерки из разрезанной сумки

В четверг, 27 декабря, в полицию обратилась 82-летняяпенсионерка с заявлением о краже крупной суммы денег, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О краже заявительница сообщила в районе 18:00.





Пожилая женщина сообщала, что несколькими часами ранее во дворе одного из домов на Пражской улице ее обокрали. Воровка разрезала сумку пенсионерки и похитила косметичку, в которой находились документы и денежные средства в размере около 200 тысяч рублей.





По данному факту полицией проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.