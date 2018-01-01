Обычный звонок в дверь оставил студентку Петербурга без 86 тыс рублей

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась студентка с заявлением об ограблении, сообщает “Мойка78”.





Девушку ограбили 23 декабря в собственной квартире. Студентка Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтическом университете открыла дверь незнакомцу. Он зашел в дом с ножом и похитил из кухонного шкафа 86 тысяч рублей. Кроме того, незваный гость прихватил с собой ювелирные украшения, а потом скрылся.





По данному факту возбуждено уголовное дело.