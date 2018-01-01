Активист проведет Новый год в тюрьме за неуважение к суду

Неуважение к суду, нецензурная брань и ненормативная лексика привели к вынесению приговора для активиста движения “Время” Тимура Расулова, сообщает “Петербургский дневник” со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.





Приговор вынес Октябрьский районный суд. Нарушителя привлекли к административной ответственности и дали 12 суток.





Напомним. Инцидент произошел 4 декабря 2018 года. Активист не реагировал на замечания и продолжал выражаться матом, за что и получил наказание.