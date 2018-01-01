Миллионов и автомобиля лишился егерь Рощинского лесничества

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в четверг, 27 декабря, в районе 23:55 в Выборгскую полицию обратился участковый лесничий Рощинского лесничества с заявлением о нападении троих.





В заявлении указано, что трое неизвестных ворвались к пострадавшему в дом, связали, и потребовали денег. Кроме этого, они прихватили из дома жертвы ювелирные изделия, три мобильника и оборудование для видеонаблюдения.





Правоохранительные органы сообщили, что автомобиль позже был найден в поселке Молодежное Выборгского района Ленобласти. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.