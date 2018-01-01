"ВКонтакте" теперь можно звонить с компьютера

В тестовом режиме мессенджер VK запустил видеозвонки с персонального компьютера, сообщает “Петербургский дневник” со ссылкой на представителей компании.





Услуга пока радотает в тестовом режиме, поэтому говорить про реакцию пользователей пока рано. Отмечается, что звонки с компьютера защищены сквозным шифрованием end-to-end encryption. Именно он защищает информацию от посторонних людей.





Шифрование таким образом проходит на устройстве пользователя.