Между Крымом и Украиной возвели забор с колючей проволокой и камерами

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК воздвигнул 60-километровое сооружение, сообщают “РИА.Новости”. Забор позволит вычислить нарушителя еще до подхода к самому объекту.





На объекте установлены специальные датчики и камеры видеонаблюдения. Территориально “граница” начинается у Черного моря и заканчивается в районе залива Сиваш.





Высота сооружения два метра. Помимо камер и колючей проволоки, на преграде установлены тепловизоры. Строительство такого сооружения заняло не больше года.