Минимальная оплата труда повысится с 2019 года на 117 рублей

В пятницу, 28 декабря, на сайте правовой информации разметили законопроект, в котором указано что сумма минимальной оплаты труда с 2019 года повысится на 117 рублей, передают “РИА.Новости”.





В среднем, отметается, в России МРОТ составит 11 280 рублей. Эта сумма равноценна величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.





В этом году весной сумма минимальной оплаты труд впервые сравнялась с прожиточным минимумов. Отметим, на реализацию размещенного проекта регионы получили дополнительные двадцать миллиардов рублей.