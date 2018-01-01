Национальный роуминг отменен президентом России

В пятницу, 28 декабря, на интернет-портале правовой информации разместили законопроект, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Согласно федеральному закону, в России ликвидируется национальный роуминг, сообщают “РИА.Новости”.





Теперь оператор подвижной связи должен устанавливать одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в пределах территории его субъекта РФ Отмечается, что закон вступит в силу в июня 2019 года.