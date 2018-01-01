Перевёрнутый каршеринговый автомобиль нашли в Славянке

В пятницу, 28 декабря, в районе 07:00 утра очевидцы сообщили о перевертыше в Пушскинском районе Санкт-Петербурга. Информацию о перевернутом каршеринговом автомобиле разместили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербургу”





“В Славянке делимобиль приустал”, - сообщают очевидцы.





Автомобиль лежит в странной позе на обочине Колпинского шоссе. По фотографии видно, что рядом с ним припаркован еще один автомобиль и стоят люди. Информация о пострадавших не поступала.