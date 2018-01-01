Специалисты в сфере IT стали самыми востребованными в 2019 году

Рейтинг самых востребованных профессий составил портал Superjob, сообщает “Мойка78”. Востребованной профессией в наступающем году станет вакансия “разработчик приложений для iOS и Android”. Отмечается, что на данный момент конкуренция в этой сфере практически отсутствует и на вакансию приходится менее двух человек на место.





По результатам портала, специалисты смогут зарабатывать в Санкт-Петербурге максимально 300 тысяч рублей, в столице - не более 250 тысяч рублей.





Также в 2019 году будут востребованы UI/UX-дизайнеры, которые придумывают интерфейсы сайтов с максимальным удобством и доступностью для пользования.