8,5 млн туристов за 2018 год сделали Петербург лучшим туристическим городом в России

В 2018 году Санкт-Петербург вошел в топ-з лучших городов для туристов и стал одним из самых популярных для гостей из других стран. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.





Тройку лидеров возглавила столица, за 2018 год ее посетили 23,5 млн туристов. Санкт-Петербург на порядок меньше, но также в этом году показал лучшие результаты - 8,5 млн рублей. Далее следует Сочи, Казань и Владивосток - по 3-6 млн туристов в год.





По данным ТурСтат, более 60 млн составило число туристов в России в этом году, включая более 5 млн иностранных туристов, что на 7% больше, чем в прошлом году.



