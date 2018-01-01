Петербург завалит снегом в последнюю пятницу 2018 года

В пятницу, 28 декабря, в Петербурге ожидается небольшой снегопад. Об этом на итоговом отчете рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Температур воздуха, отмечает синоптик, опуститься до -6 градусов ниже нуля.





Также Колесов сообщил, что до Нового года петербуржцам стоит ждать еще одну оттепель. 28 декабря в городе на Неве ветер южный, 2 метра в секунду, влажность составить 84% и давление -755 мм рт. ст.





В конце рабочей недели в Петербурге немного потеплеет.