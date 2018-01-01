Неизвестные в очередной раз украли работы Эдварда Мунка

Напоминаем, что в 1994 году преступник унес с собой самую известную работу норвежского художника – «Крик». Сотрудники правоохранительных органов, правда, смогли отыскать вора и вернуть ценное полотно.





О пропаже стало известно в ходе расследования исчезновения картин другого автора. Люди недоумевают, почему музей ранее не сообщал об утере полотен. На данный момент украдено около 34 работ Эдварда Мунка – непонятноо, удастся ли их когда-нибудь отыскать. Родственница художника назвала случившееся «возмутительным» событием.