В России хотят ужесточить скоростной режим

Дитрих отметил, что если в городе будет действовать ужесточение, то загородом, напротив, стоило бы повысить разрешенную скорость. На трассах, сообщает он, намного реже происходят аварии, чем не обычных дорогах, говорится в ТАСС.





Сейчас же этот порог в два раза выше. Министр ведомства Евгений Дитрих считает, что скоростной режим необходимо ужесточить – во многих странах Европы порог намного ниже, что позволяет сократить количество дорожно-транспортных происшествий. Пока что, правда, в министерстве не решили, о какой сумме штрафа идет речь. Все это будут обсуждать в марте 2019 года.