Путин не хочет, чтобы людей наказывали слишком серьезно за «лайки» и «репосты»

Благодаря изменениям в законодательстве, один из осужденных за картинку в социальной сети был отпущен из тюрьмы. Теперь молодой человек должен будет выплатить штраф.





Известно, что избежать наказания смогут те россияне, которые будут замечены в правонарушениях впервые. Уточняется, что это закон будет на стороне провинившегося только в том случае, если он не сделал чего-то серьезного. Уголовная ответственность для гражданина будет наступать только тогда, когда он совершить противозаконное действие более одного раза за год. Путин считает, что пока что россиян довольно часто привлекают к ответственности необоснованно.