Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии

Всего в исследовании приняли участие 2 тысячи человек, за которыми наблюдали на протяжении 10 лет. В эксперименте были люди разных полов и возрастов. Выяснилось, что те, кто хотя бы изредка выбирался в кино или музей, намного реже страдали от симптомов депрессии, чем те, кто предпочитал пассивный образ жизни. У ученых есть несколько объяснений тенденции.Во-первых, люди, которые ходят на различные мероприятия, проводят время с друзьями, заводят новые знакомства и избегают таким образом чувство изоляции от общества. Во-вторых, позитивные эмоции вырабатывают дофамин, который не позволяет человек чувствовать себя больным, говорится в журнале British Journal of Psychiatry.