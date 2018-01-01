Девочку, которую отправилась в одиночестве к Деду Морозу, вернули бабушке

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дед Мороз, прилетевший на воздушном шаре, дал старт новогодним праздникам в Санкт-Петербурге. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Расставания случилось 27 декабря на Ладожском вокзале. Первоклассница вместе с бабушкой решили повидать настоящего Деда Мороза и купили билеты в Великий Устюг. К сожалению, пассажирки опаздывали на поезд – в последний момент они должны были успеть. Девочка уже находилась в вагоне, когда бабушка только шла до него.Поезд тронулся и ребенок остался в нем совсем один. Дело в том, что пожилая женщина передвигалась не очень быстро в связи с возрастом. Она обратилась к специалистам, которые пообещали найти ребенка. Все завершилось благополучно, говорится в сообщении транспортного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу.