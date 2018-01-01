Forbes назвал самых переоцененных актеров 2018 года

Еще одним переоцененным актером назвали Кристиана Бейла. В 2018 году он снялся во «Власти» - его участие в проекте стоило огромных денег, а сборами траты не совсем удалось покрыть.





Тройку лидеров замыкает Мэтт Деймон, снявшийся в «Дэлпуле-2». Его гонорар не такой колоссальный, но тем не менее.





Верхушке рейтинга стоит поучиться у Джереми Реннера и Марка Руффало – они принесли «Мстителям» более 80 долларов за каждый потраченный на них доллар.





Лидером рейтинга стал Мэттью Макконахи – гонорар актера за роль в фильме «Темная башня» можно сопоставить с бюджетом всей киноленты. Гениальность артиста не позволила собрать бешенных денег, поэтому он и занял первое место.