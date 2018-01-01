Активист Расулов встретит Новый год в СИЗО – его наказали за нецензурную брань

Активист предстал перед судом четвёртого декабря из-за его пикета с инсталляцией «Исчезающая конституция Российской Федерации». Его задержали и наказали 100 часами обязательных работ. Расулову это не очень понравился и он выругался матом.Молодого человека отпустили, но 27 декабря снова вызвали в суд, назначив ему административный арест на 12 суток, говорится в сообщении пресс-службы судов северной столицы. Теперь активист «Времени» будет вынужден встретить Новый год в компании незнакомых людей – без вкусного Оливье, гуляний по центру города и родных рядом.