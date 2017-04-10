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Россиянин Непомнящий занимает первую строчку по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду
23:39, 27 декабря
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