Россиянин Непомнящий занимает первую строчку по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду

Сергей Карякин, на победу которого многие рассчитывала, проявляет себя не лучшим образом и находится на 23 месте в рейтинге. Его главный соперник – Магнус Карлсен заметно опережает его и занимает 17 строчку.

Среди женщин выделилась китаянка – у нее семь баллов. Россиянка занимает пятое место – у Бибисары Асаубаевой шесть очков.





У Яна Непомнящего в запасе 7,5 очков из 10. Ему на пятки наступает Дмитрий Андрейкин, Ван Хао, Юй Янъи, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Максим Матлаков – у каждого столько же баллов, сколько у Яна, поэтому итоги подводить пока рано. Россиянина выделяют дополнительные очки по некоторым показателям.