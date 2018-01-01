Американцы восхищаются Обамой больше, чем Трампом

Среди уважаемых деятелей американцы также называли Джрджа Буша, Папу Римского, Билл Гейтса и многим других. Илон Маск занял одно из последних мест в топе-10.





Всего в опросе приняло участие чуть больше тысячи человек, поэтому сложно сказать, что эти результаты отражают реальную картину мира. Самой уважаемой женщиной назвали супругу Барака Обамы – Мишель.





Примечательно, что экс-главе удалось обогнать действующего президента. Трамп оказался на втором месте – в целом, неплохой результат, есть к чему стремиться. К слову, Обама становится лидером рейтинга уже в 11 раз, а Трамп уступает ему в четвертый.