В Роскомнадзоре назвали самые часто блокируемые фильмы в Интернете в 2018 году

В РКН также отметили, что в 2018 году ведомство чаще всего занималось блокировкой сайтов с кинематографическим контентом, говорится в Facebook-аккаунте Роскомнадзора.





Военную драму разместили на 539 ресурсах и ссылки на них были либо удалены, либо заблокированы. Чуть меньшей популярностью среди «пиратов» пользовался фильм «За гранью реальности» Александра Богуславского – он был опубликован на 415 страницах в сети. Тройку лидеров замкнул «Гоголь. Вий» Егора Баранова – второе и третье место отделяет всего два сайте.