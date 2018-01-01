Пассажиров самолета из Вьетнама отправили на карантин в Санкт-Петербурге

Напоминаем, что это – не первый подобный инцидент. До этого из Вьетнама прилетали люди, заразившиеся лихорадкой Денге.





Девушке стало плохо еще при посадки в самолет во Вьетнаме. Ее решили все-таки доставить в Россию – весь перелет она провела в горизонтальном положении. В Пулково пострадавшую ожидали специалисты, которые доставили ее в Боткинскую больницу на лечение. Остальных пассажиров рейса не отпустили, а решили проверить на наличие заболевания. Людям раздали анкеты, осмотрели их, а затем отпустили по домам, говорится в группе ВК «Признавашки ДТП и ЧП Петербург».