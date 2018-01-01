Турция будет брать с туристов налог на безопасность

Известно, что налог будут собирать непосредственно по прибытию в аэропорт. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность людей на территорию Турции. Эксперты долго размышляла о такой необходимости и пришли к выводу, что ввод налога неизбежен. Изначально хотели установить сбор в размере трех евро, но позже сократили сумму в два раза. Известно, что от платы налога освободили участников поисково-спасательных и гуманитарных миссий, говорится на портале tornosnews.