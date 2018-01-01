Фикс прокомментировал высказывание Лолиты об украинском Крыму

Напоминаем, что Лолита в разговоре с украинской журналисткой рассказала, что считает глубоко в душе Крым частью Украины. Также она заявила, что ей все равно, перед кем выступать – она не делит слушателей по географической принадлежности и любит всех одинаково.





Политик был возмущен, когда услышал мнение Лолиты. Он убежден, что после такого певице нечего делать в Крыму – местные жители ей явно будут не рады. Фикс говорит, что высказывает Лолиты доказывает – певице чужды законы Российской Федерации, говорится в РИА Новости. Будут ли власти полуострова после этого настаивать на отмене концертов певицы – не уточняется.