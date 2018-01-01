Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России

Напоминаем, что сегодня, 27 декабря, Владимир Путин участвует в торжественном приеме в преддверии Нового года. Президент посмотрит «Щелкунчика» в исполнении артистов Большого театра.





Среди важнейших событий он назвал Чемпионат мира по футболу, а также открытие Крымского моста. Помимо прочего, Путин поблагодарил всех неравнодушных людей, которые приняли активное участие в Годе добровольца. Он назвал таких россиян «настоящими гражданами». Глава страны не забыл выразить благодарность учителям, военным, врачам и всем, кто делал для развития России все возможное.