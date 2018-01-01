В 2019 году пенсия увеличится сразу у 30,7 миллионов россиян

Именно такие цифры озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьера Дмитрия Медведева. Она рассказала также о том, что увеличение пенсий коснется людей, которые проработали в селе более 30 лет. таким людям выплаты увеличат на 25%. Важно также, чтобы они и сейчас продолжали жить в сельской местности.





Известно, что на увеличение пенсий из госбюджета выделят 341 миллиард рублей, говорится в РИА Новости. Эксперты, собравшиеся на встрече, уверили, что работа продвигается и все средства уже поступили в кредитные организации на Почту.



