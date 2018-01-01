Бюст императрицы отреставрировали и готовы установить в выборгском парке «Монрепо»

Сейчас эксперты сходятся во мнении, что он принадлежит Марии Федоровны – очень уж женщина похожа на императрицу, говорится в сообщении музея-заповедника «Монрепо».





Мраморное изображение головы незнакомки отыскали в 1970 годах в одном из домов, расположенном в «Монрепо». Бюст был поврежден – у него отсутствовал нос и был сколот подбородок. Реставрацию объекта доверили сотрудникам Научно-реставрационном центре. Наконец спустя долгое время он приобрел свой первозданный вид – специалисты смогли восстановить бюст. Его обещают разместить в парке сразу после того, как бюст доставят из Москвы.