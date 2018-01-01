Смольный не может гарантировать выплаты метростроевцам до Нового года





Однако сообщается, что надежды на успех мало. Выплатить рабочим деньги мешает то, что счета “Метростроя” сейчас арестованы налоговой. Тем не менее Смольный и “Метрострой” просят у налоговиков временно отменить ограничения и планируют обратиться в суд.





Напомним, что накануне, 26 декабря, около 30 рабочих отказались выходить из шахты метро “Театральная”, пока им не выдадут зарплату. Позже забастовка прекратилась. Вопрос взял под свой контроль врио губернатора Петербурга Александр Беглов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Смольный и компания “Метрострой” попытаются до наступления нового года выплатить 390 млн рублей рабочим, передаёт “Фонтанка”. Именно такой долг накопился перед метростроевцами.