Пассажиров не пускали на «Чернышевскую» на протяжении 20 минут

Об оставленной кем-то вещи стало известно после восьми часов вечера. «Чернышевскую» сразу же закрыли на вход и выход – временно пассажирам пришлось добираться, используя другие станции или общественный транспорт. На место угрозы вызвали специалистов, которые должны были понять, насколько опасен бесхозный предмет. Оказалось, что тревога оказалась ложной – все в порядке. Сейчас «Чернышевская» работает, говорится в сообщении ГУП «Петербургский метрополитен».