Очевидцам пришлось тушить загоревшийся автомобиль на трассе «Сортавала»

Известно, что очагом возгорания стал моторный отсек и панель приборов. Водитель остановил машину и выбежал из нее. Другие автолюбители решили не оставаться равнодушными и помочь погорельцу. Они, ожидая прибытия огнеборцев, пытались ликвидировать пожар своими силами. Специалисты, приехавшие на место происшествия, обнаружили потушенный огонь.Они на всякий случай полили его, чтобы автомобиль не загорелся вновь. Сообщается, что во время пожара никто не пострадал. Единственное, владелец «Реналда» сильно перепугался и порезал палец. Ему оказали психологическую помощь, а также остановили кровь, говорится в группе «ОГПС 143 ПЧ Сосново».