Мужчина, который украл чужое имущество на стройке в Кировске, задержан

Правоохранительные органы наконец нашли мужчину – им оказался молодой парень 24 лет. Сейчас специалисты выясняют, действительно ли он причастен к ноябрьской краже в Кировске.





Известно, что инцидент произошел 24 ноября 2018 года – целый месяц мужчине удавалось оставаться невидимым для следствия. По предварительным данным, пойманный воришка прибрал к рукам чужое имущество со стройки на общую сумму 35 тысяч рублей. Все случилось поздней ночью и некому было остановить грабеж, говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.