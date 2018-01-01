Путин поручил разработать образовательные курсы для госслужащих в сфере волонтерства

На заседании госсовета президент России Владимир Путин распорядился разработать обучающие курсы для чиновников, передают “РИА. Новости”.





Разрабатывать курсы будут автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" и Ассоциация волонтерских центров.





В свою очередь, АВЦ сообщило, что за 2018 год ассоциацией был разработан онлайн-курс о добровольчестве для работников органов власти и бюджетных учреждений "Узнай.PRO".