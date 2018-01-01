На Невском проспекте бросили Lamborghini без знаков аварийной остановки





Выяснилось, что автомобиль принадежит молодому бизнесмену из Петербурга Кириллу Терентьеву. Сам бизнесмен не объяснил причину своего поступка.





Также “Фонтанка” сообщает, что Кирилл Терентьев довольно часто нарушает правила дорожного движения. За последние три года ему выписали около пятидесяти штрафов. Известно также, что в марте 2018 года Lamborghini попал под колеса трамвая на мосту Александа Невского.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петроградском районе эвакуировали машину, внутри которой находилось два спящих ребёнка . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Днем, 27 декабря, жители Петербурга увидели стоящий около Казанского собора Lamborghini Aventador, пишет “Фонтанка”. Сначала автомобиль стоял в левой полосе движения без всяких знаков аварийной остановки, потом он оказался ближе к тротуару.