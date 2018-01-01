Школьникам Ленинградской области предложили подзаработать на новогодних каникулах

Предполагается, что ребята будут убирать улицы, сажать деревья и цветы, заниматься общественно полезной работой.





Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал выделить гранты в ближайшее время. Эти деньги позволят выплатить зарплаты школьникам, которые хотят заработать в свободное время. Подросткам от 14 до 18 лет предлагают принять участие в благоустройстве городов и поселений Ленинградской области, говорится в сообщении правительства региона. К слову, деньги выделят тем организациям, которые пройдут конкурсный отбор.