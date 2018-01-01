|
Сегодня
27 декабря, четверг
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Школьникам Ленинградской области предложили подзаработать на новогодних каникулах
21:01
Тэги: ленинградская область, школьники, работники
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Смольный не может гарантировать выплаты метростроевцам до Нового года
- Пассажиров не пускали на «Чернышевскую» на протяжении 20 минут
- Очевидцам пришлось тушить загоревшийся автомобиль на трассе «Сортавала»
- Мужчина, который украл чужое имущество на стройке в Кировске, задержан
- На Невском проспекте бросили Lamborghini без знаков аварийной остановки
- В пятницу на Ленинградскую область опустится густой туман
- В Ленинградской области откроют аэропорт Сиверский
- Сотрудники Президентской библиотеки поздравили с Новым годом подопечных детского хосписа в Ольгино
- Казанский собор украсили к Новому году и Рождеству. Последним штрихом стала проекция иконы
- В 2019 году экомобили Петербурга начнут работу с 1 января
- В Санкт-Петербурге пытаются продать сценарий фильма «Игла», в котором снимался Виктор Цой
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм. Подробности (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.