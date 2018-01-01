В пятницу на Ленинградскую область опустится густой туман

В некоторых районах разгуляется юго-западный ветер – он разгонится до семи метров в секунду. Специалисты предупреждают ленинградцев о гололеде – водитель стоит быть осторожнее на дорогах, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Также на регион опустится туман, правда, его застанут далеко не все жители Ленинградской области, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ленинградской области.



А в других будет в целом не так уж и холодно для зимы – минус два градуса. Днем температура вряд ли будет выше ноля, но вот на ноль вполне можно рассчитывать. Минимум она опустится до минус восьми.